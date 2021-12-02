Боррель намерен посетить Украину в ближайшее время, в частности Донбасс - МИД

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил намерение в ближайшее время посетить Украину с визитом, в частности, он планирует посетить Донбасс.

Об этом сообщила пресс-служба МИД по итогам встречи Борреля с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, пишет "Европейская правда".

Как сообщалось, на встрече 2 декабря Кулеба призвал ЕС ускорить работу над разработкой механизмов комплексного пакета сдерживания РФ от дальнейших агрессивных действий, включая жесткие экономические санкции против России в случае расширения агрессии.

Встреча состоялась на полях министерского заседания ОБСЕ, где обсуждается наращивание сил России у границ Украины.

Боррель посещал Украину в сентябре 2020 года, тогда же он анонсировал свою поездку на Донбасс с главой Евросовета, однако впоследствии стало известно об отмене визита верховного представителя ЕС на Донбасс.

Сначала Боррель планировал посетить Донбасс в марте 2020 года, но отложил поездку из-за пандемии.

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