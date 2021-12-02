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Португалія змінила правила в’їзду для туристів з України

Четвер, 2 грудня 2021, 16:41

Уряд Португалії змінив правила в’їзду для мандрівників з України, додавши вимогу про негативний тест на коронавірус.

Відповідна інформація розміщена на онлайн-мапі МЗС України, пише "Європейська правда".

Для перетину кордону необхідно буде надати два документи: сертифікат про вакцинацію чи одужання та негативний результат ПЛР-тесту, зроблений за 72 години до вильоту, або швидкого тесту на антиген, зробленого за 48 годин.

Португалія приймає сертифікати, згенеровані у додатку "Дія", з QR-кодом в електронному або паперовому форматі.

У країні визнаються вакцини Janssen, AstraZeneca (Vaxzevria), Moderna (Spikevax), Pfizer-BioNTech (Comirnaty). Невакцинованим мандрівникам в'їзд в Португалію заборонений.

Нові правила діятимуть щонайменше до 9 січня 2022 року.

"Подорожуючі, які намагатимуться в’їхати в Португалію без довідки про результати тесту, будуть оштрафовані на суму від 300 до 800 євро. Подорожуючі, які намагатимуться в’їхати в Португалію з фальшивими документами, будуть оштрафовані та ізольовані в спеціально відведених приміщеннях до з’ясування ситуації", - попередили в МЗС.

Нагадаємо, уряд Кіпру ухвалив рішення про те, що для в'їзду в країну з 4 грудня всі мандрівники віком від 12 років зобов'язані робити ПЛР-тест на коронавірус.

Франції з 4 грудня вимагатиме ПЛР-тести від всіх мандрівників, які прибувають із країн, що не входять до ЄС, незалежно від статусу вакцинації.

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Португалія Туризм Коронавірус Авіарейси
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