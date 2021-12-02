Португалия изменила правила въезда для туристов из Украины

Правительство Португалии изменило правила въезда для путешественников из Украины, добавив требование о негативном тесте на коронавирус.

Соответствующая информация размещена на онлайн-карте МИД Украины, пишет "Европейская правда".

Для пересечения границы необходимо будет предоставить два документа: сертификат о вакцинации или выздоровлении и отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до вылета, или быстрого теста на антиген, сделанного за 48 часов.

Португалия принимает сертификаты, сгенерированные в приложении "Дія", с QR-кодом в электронном или бумажном формате.

В стране признаются вакцины Janssen, AstraZeneca (Vaxzevria), Moderna (Spikevax), Pfizer-BioNTech (Comirnaty). Невакцинированным путешественникам въезд в Португалию запрещен.

Новые правила будут действовать по меньшей мере до 9 января 2022 года.

"Путешественники, которые будут пытаться въехать в Португалию без справки о результатах теста, будут оштрафованы на сумму от 300 до 800 евро. Путешественники, которые будут пытаться въехать в Португалию с фальшивыми документами, будут оштрафованы и изолированы в специально отведенных помещениях до выяснения ситуации", - предупредили в МИД.

Напомним, правительство Кипра приняло решение о том, что для въезда в страну с 4 декабря все путешественники в возрасте от 12 лет обязаны делать ПЦР-тест на коронавирус.

Франции с 4 декабря требует ПЦР-тесты от всех путешественников, прибывающих из стран, не входящих в ЕС, вне зависимости от статуса вакцинации.

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