Прем’єрка Фінляндії: Європа не може погодитися з уявленнями РФ про її сфери впливу

Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін прокоментувала пропозиції РФ про фактично розподіл сфер впливу у Європі, які Москва хоче підписати з Північноатлантичним альянсом та з США.

Про це вона сказала в інтерв’ю телерадіокомпанії Yle, повідомляє "Європейська правда".

"Очевидно, що Європа не може погодитися з уявленнями Росії про її сфери впливу. Нас не можна виключати із переговорів" - наголосила Марін.

"Сполучені Штати вже заявляли, що не спілкуватимуться поодинці з Росією, а лише разом зі своїми партнерами. Тобто з боку США є запевнення, що ситуація розглядатиметься спільними силами. Європа теж дотримується такої думки: ми сидітимемо за столом переговорів" - додала вона.

Щодо Фінляндії прем’єрка зазначила, що її країна самостійно відповідає за свою безпеку та оборону, а також за всі пов'язані з ними рішення.

"Тому нам потрібно ясно дати зрозуміти, що якщо Росія продовжуватиме діяти агресивно щодо України, то це матиме наслідки. Ми відкрито заявляли про це на засіданні Європейської ради вустами 27 країн-членів ЄС. Якщо Росія розширюватиме свої агресивні дії щодо України, на неї чекають серйозні наслідки" - сказала Марін.

Нагадаємо, у п’ятницю МЗС РФ оприлюднило "проєкти договорів" про фактично розподіл сфер впливу у Європі, які Москва хоче підписати з Північноатлантичним альянсом та з США.

В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що "виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав". Крім того, Росія пропонує відмовитись "від ведення будь-якої військової діяльності на території України, а також інших держав Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії".

Речниця Білого дому заявила, що Сполучені Штати бачили пропозиції Росії щодо переговорів про так звані "гарантії безпеки", але наголосила, що без європейських союзників і партнерів переговорів не буде.

У НАТО також назвали свої умови для діалогу, заявивши, що він має враховувати занепокоєння НАТО щодо дій Росії, базуватися на ключових принципах та документах щодо європейської безпеки та відбуватися в консультаціях з європейськими партнерами НАТО, такими як Україна.

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