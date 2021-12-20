Премьер Финляндии: Европа не может согласиться с представлениями РФ о ее сферах влияния

Премьер-министр Финляндии Санна Марин прокомментировала предложения РФ о фактическом распределении сфер влияния в Европе, которые Москва хочет подписать с Североатлантическим альянсом и США.

Об этом она сказала в интервью телерадиокомпании Yle, сообщает "Европейская правда".

"Очевидно, что Европа не может согласиться с представлениями России о ее сферах влияния. Нас нельзя исключать из переговоров", - подчеркнула Марин.

"Соединенные Штаты уже заявляли, что не будут общаться в одиночку с Россией, а только вместе со своими партнерами. То есть со стороны США есть заверения, что ситуация будет рассматриваться общими силами. Европа тоже придерживается такого мнения: мы будем сидеть за столом переговоров", - добавила она.

По поводу Финляндии премьер отметила, что ее страна самостоятельно отвечает за свою безопасность и оборону, а также за все связанные с ними решения.

"Поэтому нам нужно ясно дать понять, что если Россия будет продолжать действовать агрессивно по отношению к Украине, то это будет иметь последствия. Мы открыто заявляли об этом на заседании Европейского совета устами 27 стран-членов ЕС. Если Россия будет расширять свои агрессивные действия в отношении Украины, ее ждут серьезные последствия", - сказала Марин.

Напомним, в пятницу МИД РФ обнародовал "проекты договоров" о фактически распределении сфер влияния в Европе, которые Москва хочет подписать с Североатлантическим альянсом и с США.

В одном из пунктов Россия предлагает странам НАТО взять на себя обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств. Кроме того, Россия предлагает отказаться "от ведения какой-либо военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии".

Представительница Белого дома заявила, что Соединенные Штаты видели предложения России по переговорам о так называемых "гарантиях безопасности", но подчеркнула, что без европейских союзников и партнеров переговоров не будет.

В НАТО также назвали свои условия для диалога, заявив, что он должен учитывать беспокойство НАТО относительно действий России, основываться на ключевых принципах и документах европейской безопасности и проходить в консультациях с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина.

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