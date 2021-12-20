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У Британії ексвчителів просять повернутись у професію: через епідемію не вистачає персоналу

Понеділок, 20 грудня 2021, 13:24

У Британії закликали вчителів, які вже пішли на пенсію або змінили сферу, тимчасово повернутися у професію, щоб уможливити роботу шкіл в очному режимі під час триваючої епідемії коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Sky News.

Міністр освіти Британії Надім Захаві попросив колишніх вчителів усіх рівнів освіти допомогти впоратися з нестачею персоналу, оскільки очікується, що через стрімке поширення штаму коронавірусу "Омікрон" все більше викладачів будуть одночасно опинятися на лікарняному або на самоізоляції після контакту з підтвердженими хворими.

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"Хоча майже всі школи у цьому семестрі працювали безперервно, зараз, через поширення штаму "Омікрон", ми повинні гарантувати, що у закладах буде достатньо персоналу, щоб продовжувати роботу в очному режимі", - сказав Захаві. 

В уряді зазначили, що повернення колишніх викладачів навіть на тиждень вже може бути допомогою. Для охочих вже відкрили спеціальну реєстраційну форму. Залучати таких вчителів почнуть у січні після додаткової перевірки. 

Деякі школи вже зараз готуються до того, що після Різдва можуть не відкритися і навчання доведеться продовжити дистанційно.

Нагадаємо, під кінець тижня Британія три дні поспіль реєструвала нові рекорди випадків зараження коронавірусом. У п’ятницю повідомили про 93 045 нових хворих за добу. Водночас, кількість смертей залишається стабільно відносно низькою, тоді як минулої зими з нижчими показниками щоденно помирали понад тисяча пацієнтів

З цього тижня в Англії почала діяти вимога ковід-сертифікату чи негативного тесту для допуску на великі масові заходи та масковий режим у приміщеннях. У п’ятницю прем’єру Борису Джонсону запропонували кілька планів для подальшого стримування епідемії, що варіюються від незначного посилення обмежень  до повного локдауну.

 

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Велика Британія Коронавірус
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