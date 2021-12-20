В Британии экс-учителей просят вернуться в профессию: из-за эпидемии не хватает персонала

В Британии призвали учителей, которые уже ушли на пенсию или сменили сферу, временно вернуться в профессию, чтобы сделать работу школ в очном режиме во время продолжающейся эпидемии коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Sky News.

Министр образования Британии Надим Захави попросил бывших учителей всех уровней образования помочь справиться с нехваткой персонала, поскольку ожидается, что из-за стремительного распространения штамма коронавируса "Омикрон" все больше преподавателей будут одновременно оказываться на больничном или самоизоляции после контакта с подтвержденными больными.

"Хотя почти все школы в этом семестре работали непрерывно, сейчас из-за распространения штамма "Омикрон" мы должны гарантировать, что в заведениях будет достаточно персонала, чтобы продолжать работу в очном режиме", - сказал Захави.

В правительстве отметили, что возвращение бывших преподавателей даже на неделю уже может быть пособием. Для желающих уже открыли специальную регистрационную форму. Привлекать таких учителей начнут после дополнительной проверки.

Некоторые школы уже сейчас готовятся к тому, что после Рождества могут не открыться и обучение придется продолжить дистанционно.

Напомним, к концу недели Британия три дня подряд регистрировала новые рекорды случаев заражения коронавирусом. В пятницу сообщили о 93 045 новых больных в сутки. В то же время, количество смертей остается стабильно относительно низким, тогда как прошлой зимой с более низкими показателями ежедневно умирали более тысячи пациентов.

С этой недели в Англии начало действовать требование ковид-сертификата или отрицательного теста для допуска на большие массовые мероприятия и режим в помещениях. В пятницу премьеру Борису Джонсону предложили несколько планов для дальнейшего сдерживания эпидемии, варьирующихся от незначительного усиления ограничений до полного локдауна.