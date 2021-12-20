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Білорусь заявила про напад на своє посольство у Лондоні

Понеділок, 20 грудня 2021, 16:19

У МЗС Білорусі повідомили про напад на посольство країни в Лондоні та викликали на розмову тимчасового повіреного у справах Великої Британії.

Про це повідомило білоруське МЗС у понеділок, пише "Європейська правда".

За інформацією міністерства, інцидент стався увечері 19 грудня. 

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Спочатку невідомі нібито "зіпсували" фасад будівлі, після чого "фізично атакували" білоруських дипломатів.

"Одному з них було завдано серйозних тілесних ушкоджень, була потрібна термінова медична допомога. В закладі охорони здоров'я діагностовано перелом носа, струс мозку легкого ступеня та травматичний перелом зуба", - заявили у відомстві.

Міністерство також повідомило, що дипломатична поліція Лондона затримала частину нападників. 

Стверджується, що ці люди, ймовірно, входять до об'єднання емігрантів "Надзея".

Через інцидент відомство викликало тимчасового повіреного у справах Великої Британії. 

Білоруська сторона висловила йому протест і вимагала провести ретельне розслідування атаки та покарати винних.

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Білорусь Велика Британія
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