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Беларусь заявила о нападении на свое посольство в Лондоне

Понедельник, 20 декабря 2021, 16:19

В МИД Беларуси сообщили о нападении на посольство страны в Лондоне и вызвали на разговор временного поверенного в делах Великобритании.

Об этом сообщил белорусский МИД в понедельник, пишет "Европейская правда".

По информации министерства, инцидент произошел вечером 19 декабря.

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Сначала неизвестные якобы "испортили" фасад здания, после чего "физически атаковали" белорусских дипломатов.

"Одному из них были причинены серьезные телесные повреждения, требовалась срочная медицинская помощь. В учреждении здравоохранения диагностирован перелом носа, сотрясение мозга легкой степени и травматический перелом зуба", - заявили в ведомстве.

Министерство также сообщило, что дипломатическая полиция Лондона задержала часть нападавших.

Утверждается, что эти люди, возможно, входят в объединение эмигрантов "Надзея".

По инциденту ведомство вызвало временного поверенного в делах Великобритании.

Белорусская сторона выразила ему протест и потребовала провести тщательное расследование атаки и наказать виновных.

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