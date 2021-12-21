Польскому военному, бежавшему в Беларусь, грозит до 10 лет тюрьмы за дезертирство

Польскому военному Эмилю Чечко, который на прошлой неделе бежал в Беларусь, объявят обвинение в дезертирстве.

Как сообщает PAP, пишет "Европейская правда", об этом заявила спикер окружной прокуратуры Варшавы Александра Скринярж.

Ему планируют предъявить обвинения в дезертирстве с отягчающими обстоятельствами, за что предполагается наказание до 10 лет лишения свободы, и выдать ордер на арест.

Следствие установило, что Чечко сбежал в Беларусь в прошлый четверг во время исполнения служебных обязанностей возле города Наревка - "оставил пост и, с целью навсегда покинуть военную службу, бежал через границу на территорию Беларуси".

Напомним, Пограничный комитет Беларуси заявил, что на границе с Польшей был задержан польский военный, сбежавший со службы и якобы желающий получить убежище в Беларуси.

В Беларуси Чечко дал интервью пропагандистским СМИ, заявив, что польских солдат поят алкоголем и заставляют в таком состоянии патрулировать границу, где они регулярно устраивают казни мигрантов.

В Польше позже подтвердили бегство военного. Также стало известно, что у него были проблемы с законом - польский суд первой инстанции признал его виновным в избиении и пытках собственной матери, на днях он мог получить подтверждение приговора в апелляционной инстанции.

Польские военные спецслужбы предполагают, что Чечко мог некоторое время шпионить в пользу Минска.