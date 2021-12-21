Справу проти екскерівника "Укравтодору" Новака у Польщі передали до суду

Обвинувальний акт проти колишнього керівника "Укравтодору" Славоміра Новака у Польщі передали до суду, його судитимуть за керівництво організованою злочинною групою, що діяла у Варшаві, Гданську та в Україні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє PAP, цитуючи речницю окружної прокуратури Варшави Александру Скринярж.

За її словами, у вівторок 21 грудня обвинувальний акт передали до суду. Разом з ним у справі проходять ще 14 осіб, у тому числі троє громадян України та один громадянин Туреччини.

Скринярж повідомила, що Новака звинувачують загалом у 17 злочинах, серед яких створення та керівництво організованою злочинною групою міждержавного масштабу, метою якої були корупційні діяння. "Звинувачення пов’язані з вимаганням та отриманням у ролі глави "Укравтодору" фінансових переваг або обіцянки таких коштів у загальному розмірі понад 6,1 млн злотих, у тому числі в обмін на підтримку певних компаній у процедурах для отримання і реалізації державних контрактів на ремонти доріг в Україні. Славомір Новак звинувачується також у відмиванні коштів у розмірі близько 8 млн злотих", - розповіла речниця.

За висновками слідства, Новак як міністр транспорту і морської економіки отримував фінансові переваги в обмін на отримання посад чи контрактів у державних компаніях і таким чином отримав не менше 320 тисяч злотих.

Його підозрюють також у тому, що за 760 тисяч злотих Новак мав організувати зустріч представників девелоперської компанії із міською владою Гданська.

Також Новака звинувачують у тому, що він просив лікаря Військового медінститутут у Варшаві видати йому довідки для виправдання відсутності на роботі в Україні.

Звинувачення проти решти 14 осіб стосуються участі в організованій злочинній групі, пропонування хабарів, відмивання коштів, застосування впливу та підтвердження хибної інформації.

У рамках розслідування прокуратура вилучила майно на загальну суму понад 4,6 млн злотих, із яких 1,5 млн - майно Новака.

Нагадаємо, 21 липня 2020 року прокуратура Варшави висунула звинувачення Новаку в керівництві організованою злочинною групою, що отримувала вигоду від корупції.

Розслідування пов'язане з періодом, коли Славомір Новак, колишній міністр транспорту в уряді "Громадянської платформи", очолював державне агентство України - Укравтодор. Він був призначений в. о. голови агентства в жовтні 2016 року, а відставку подав наприкінці вересня 2019 року.

Відносно колишнього міністра ведуться окремі розслідування в Польщі і Україні, а доказами обмінюється спеціальна група слідчих.

Новак перебував під вартою з липня 2020 до 12 квітня 2021 року, далі його випустили з-під арешту. У серпні апеляційний суд фінально відхилив тримання під вартою як запобіжний захід, залишивши у силі заборону на виїзд з країни, нагляд поліції та заставу у розмірі 1 млн злотих.