Дело против экс-главы "Укравтодора" Новака в Польше передали в суд

Обвинительный акт против бывшего руководителя "Укравтодора" Славомира Новака в Польше передали в суд, его будут судить за руководство организованной преступной группой, действовавшей в Варшаве, Гданьске и Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает PAP, цитируя спикера окружной прокуратуры Варшавы Александру Скринярж.

По её словам, во вторник 21 декабря обвинительный акт был передан в суд. Вместе с Новаком по делу проходят еще 14 человек, в том числе три гражданина Украины и один гражданин Турции.

Скринярж сообщила, что Новака обвиняют в 17 преступлениях, среди которых создание и руководство организованной преступной группой межгосударственного масштаба, целью которой были коррупционные деяния. "Обвинения связаны с требованием и получением в роли главы "Укравтодора" финансовых преимуществ или обещания таких средств в общем размере более 6,1 млн злотых, в том числе в обмен на поддержку определенных компаний в процедурах получения и реализации государственных контрактов на ремонты дорог в Украине. Славомир Новак обвиняется также в отмывании средств в размере около 8 млн злотых", - рассказала спикер.

По выводам следствия, Новак ранее как министр транспорта и морской экономики, получал финансовые преимущества в обмен на получение должностей или контрактов в государственных компаниях и таким образом получил не менее 320 тысяч злотых.

Его подозревают также в том, что за 760 тысяч злотых Новак должен был организовать встречу представителей девелоперской компании с городскими властями Гданьска.

Также Новака обвиняют в том, что он просил врача Военного мединститута в Варшаве выдать ему справки для оправдания отсутствия на работе в Украине.

Обвинения против остальных 14 человек относятся к участию в организованной преступной группе, предложению взяток, отмыванию средств, применению влияния и подтверждению ложной информации.

В рамках расследования прокуратура изъяла имущество на общую сумму более 4,6 млн. злотых, из которых 1,5 млн. - имущество Новака.

Напомним, 21 июля 2020 года прокуратура Варшавы выдвинула обвинения Новаку в руководстве организованной преступной группой, получавшей выгоду от коррупции.

Расследование связано с периодом, когда Славомир Новак, бывший министр транспорта в правительстве "Гражданской платформы", возглавлял государственное агентство Украины – "Укравтодор". Он был назначен и. о. главы агентства в октябре 2016 года, а отставку подал в конце сентября 2019 года.

В отношении бывшего министра ведутся отдельные расследования в Польше и в Украине, а доказательствами обменивается специальная группа следователей.

Новак находился под стражей с июля 2020 по 12 апреля 2021 года, далее его выпустили из-под ареста. В августе апелляционный суд финально отклонил содержание под стражей как меру пресечения, оставив в силе запрет на выезд из страны, надзор полиции и залог в размере 1 млн злотых.