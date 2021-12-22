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У Німеччині через "Омікрон" посилили обмеження на контакти

Середа, 22 грудня 2021, 08:14

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та глави урядів федеральних земель у вівторок, 21 грудня, домовилися розширити обмеження на контакти з 28 грудня. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише DW.

Тим, хто зробив щеплення від коронавірусу і перехворів на COVID-19, можна буде в приватному порядку зустрічатися групами у складі не більше 10 осіб.

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Щодо нещеплених продовжать діяти введені раніше суворіші правила.

Масові заходи, такі як матчі бундесліги чи турніри в інших видах спорту, з 28 грудня мають проводитись без глядачів. Це стосується також і культурних заходів.

Шольц зазначив, що Німеччині поступово вдалося взяти під контроль ситуацію під час четвертої хвилі пандемії. Однак у світлі поширення "Омікрон"-варіанту "вже зараз існує загроза п'ятої хвилі". Політик закликав людей вакцинуватися.

До кінця січня має бути зроблено 30 мільйонів бустерних щеплень, зазначив він.

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Крім того, федеральні землі просять Бундестаг і федеральний уряд "швидко розпочати підготовку до впровадження загальної обов’язкової вакцинації та в найкоротші терміни представити графік".

Федеральний уряд прагне того, щоб рівень вакцинації досяг не менше 80%. За словами Шольца, йдеться про "проміжну мету". Наразі 73,5% жителів ФРН мають хоча б одне щеплення, підкреслив Шольц.

Раніше постійна вакцинаційна комісія при Інституті Роберта Коха рекомендувала робити щеплення підсилюючою дозою вакцини від коронавірусу через щонайменше три місяці замість 6 місяців.

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