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В Германии из-за "Омикрона" усилили ограничения на контакты

Среда, 22 декабря 2021, 08:14

Канцлер Германии Олаф Шольц и главы правительств федеральных земель во вторник, 21 декабря, договорились расширить ограничения на контакты с 28 декабря.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет DW.

Тем, кто сделал прививку от коронавируса и переболел COVID-19, можно будет в частном порядке встречаться группами в составе не более 10 человек.

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Относительно непривитых продолжат действовать введенные ранее более строгие правила.

Массовые мероприятия, такие как матчи бундеслиги или турниры по другим видам спорта, с 28 декабря должны проводиться без зрителей. Это касается и культурных мероприятий.

Шольц отметил, что Германии постепенно удалось взять под контроль ситуацию в четвертой волне пандемии. Однако в свете распространения "Омикрон"-варианта "уже сейчас существует угроза пятой волны". Политик призвал людей вакцинироваться.

До конца января должно быть сделано 30 миллионов бустерных прививок, отметил он.

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Кроме того, федеральные земли просят Бундестаг и федеральное правительство "скоро начать подготовку к внедрению всеобщей обязательной вакцинации и в кратчайшие сроки представить график".

Федеральное правительство стремится к тому, чтобы уровень вакцинации достиг не менее 80%. По словам Шольца, речь идет о "промежуточной цели". Сейчас 73,5% жителей ФРГ имеют хотя бы одну прививку, подчеркнул Шольц.

Ранее постоянная вакцинационная комиссия при Институте Роберта Коха рекомендовала делать прививку усиливающей дозой вакцины от коронавируса по меньшей мере через три месяца вместо 6 месяцев.

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