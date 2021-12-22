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Финляндия ограничит работу баров и ресторанов из-за коронавируса

Среда, 22 декабря 2021, 12:17

Финляндия ограничит часы работы ресторанов, чтобы сдержать рост числа случаев заражения COVID-19 и распространение нового варианта "Омикрон".

Об этом заявило правительство Финляндии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Вводятся дополнительные ограничения на бары и рестораны. С пятницы, 24 декабря, они должны закрываться не позднее 22 часов, а продажа алкоголя допускается до 21 часа.

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Со вторника, 28 декабря, продажа алкоголя разрешается не позднее чем до 17 часов, работать можно до 18 часов.

Если рестораны проверяют у посетителей коронапаспорта, то они могут быть открыты для подачи еды до 20 часов.

С 24 декабря коронапаспорт станет обязательным для посещения ресторанов быстрого питания, кафе, пиццерий и т.п. после 18 часов.

Ограничено будет и количество посетителей: в барах не больше 50%, в ресторанах – до 75% от максимальной загрузки.

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Кроме того, с 28 декабря по 16 января ужесточаются требования для прибывающих в Финляндию из других стран Шенгенского соглашения и ЕС. Помимо сертификата о вакцинации или перенесенном ковиде необходимо будет предъявить справку об отрицательном результате теста на коронавирус, сделанном не ранее чем за 48 часов до поездки.

Правительство также решило, что университеты и другие взрослые студенты перейдут на дистанционное обучение после рождественских каникул.

Хотя Финляндия остается одной из стран, наименее пострадавших от пандемии, в последние недели уровень заражения в ней растет.

На прошлой неделе в стране с населением 5,5 миллиона человек было зафиксировано примерно 13 400 новых случаев по сравнению с 10 600 неделей ранее.

Около 83,3% людей старше 12 лет получили две дозы вакцины.

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Финляндия Коронавирус
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