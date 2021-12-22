У Чехії планують спростити відправку військових за кордон

Новий міністр оборони Чехії Яна Чернохова повідомила, що має намір подати поправку до закону, яка дозволить уряду самостійно та швидко приймати рішення про відправку військових за кордон, наприклад, з метою звільнення заручників або участі у місіях НАТО.

Про це вона розповіла після наради в Генштабі 21 грудня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Czech Radio.

"Я виходжу з того, що світ вже не буде безпечнішим, і ми повинні підготуватися до можливих загроз, які можуть виникнути, хоча всі ми бажаємо, щоб це не сталося, і робимо все для запобігання будь-якому конфлікту", - наголосила вона.

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Нині для відправки військових за кордон потрібна згода парламенту.

Глава Міноборони також обговорила напружену ситуацію на російсько-українському кордоні.

Як повідомлялося, за даними ЗМІ, командування НАТО вперше вжило конкретних заходів і підвищило боєготовність своїх сил швидкого реагування з огляду на розгортання російських сил навколо України.

Президент США Джо Байден два тижні тому під час віртуального саміту попередив Путіна, що США та їхні союзники запровадять нищівні економічні санкції проти Росії, якщо вона вторгнеться в Україну.

Путін, виступаючи на зустрічі найвищих військових лідерів Росії, звинуватив Захід у "напруженості, яка наростає в Європі".

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