В Чехии планируют упростить отправку военных за границу

Новый министр обороны Чехии Яна Чернохова сообщила, что намерена подать поправку в закон, которая позволит правительству самостоятельно и быстро принимать решения об отправке военных за границу, например, для освобождения заложников или участия в миссиях НАТО.

Об этом она рассказала после совещания в Генштабе 21 декабря, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Czech Radio.

"Я исхожу из того, что мир уже не будет безопаснее, и мы должны подготовиться к возможным угрозам, которые могут возникнуть, хотя все мы желаем, чтобы это не произошло, и делаем все для предотвращения любого конфликта", - подчеркнула она.

Сейчас для отправки военных за границу требуется согласие парламента.

Глава Минобороны также обсудила напряженную ситуацию на российско-украинской границе.

Как сообщалось, по данным СМИ, командование НАТО впервые приняло конкретные меры и повысило боеготовность своих сил быстрого реагирования с учетом развертывания российских сил вокруг Украины.

Президент США Джо Байден две недели назад во время виртуального саммита предупредил Путина, что США и их союзники введут сокрушительные экономические санкции против России, если она вторгнется в Украину.

Путин, выступая на встрече высших военных лидеров России, обвинил Запад в "нарастающей напряженности в Европе".

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