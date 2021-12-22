Лукашенко пригрозив заблокувати транзит товарів до Литви у разі зупинки транзиту для "Білоруськалію"

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко заявив, що якщо Литва припинить можливість транзиту добрив підсанкційного "Білоруськалію" до порту Клайпеди, Білорусь у відповідь заблокує транзит товарів до Литви через свою територію.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє державне інформагентство БЕЛТА.

"Всі якось не дуже згадують, що взаємний товарообмін України, наприклад, тільки з Литвою через нашу країну в цьому році склав близько 3 млн тонн, у тому числі через гомельську ділянку державного кордону. Не розумію, чим литовці думають, тиснучи на нас. Ми закриємо цей транзит - хай їздять через Німеччину чи Польщу, буде у три рази дорожче", - заявив він.

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Нагадаємо, литовський уряд шукає способи розірвати контракт про транзит продукції "Білоруськалію" після того, як компанія потрапила під санкції США.

Компанія "Литовські залізниці" підписала договір з "Білоруськалієм" навесні 2018 року, він діє до кінця 2023 року. Згідно з ним, через Литву та Клайпедський порт перевозиться близько 11 млн тонн білоруських добрив.

Заборона на продаж поташу набула чинності 8 грудня, але поташ продовжує транспортуватися через Литву.

Продовження застосування угоди викликало суспільний резонанс у Литві, одній із найголосніших критиків у Європі щодо порушень прав людини в Білорусі.

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