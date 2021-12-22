Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Лукашенко пригрозил блокировать транзит товаров в Литву в случае остановки транзита от "Беларуськалия"

Среда, 22 декабря 2021, 15:16

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что если Литва прекратит возможность транзита удобрений подсанкционного "Беларуськалия" в порт Клайпеды, Беларусь в ответ заблокирует транзит товаров в Литву через свою территорию.

Как пишет Европейская правда, об этом сообщает государственное информагентство БЕЛТА.

"Как-то совсем не вспоминают, что взаимный товарооборот Украины, к примеру, только с Литвой через нашу страну в этом году составил около трех миллионов тонн, в том числе через гомельский участок государственной границы. Я не понимаю, чем литовцы думают, напирая на нас. Мы закроем этот транзит, пускай ездят через Германию или попробуют через Польшу - будет в три раза дороже", - заявил Лукашенко.

Напомним, Литва ищет способ разорвать контракт на транзит продукции "Беларуськалия" после того, как компания оказалась под санкциями США. 

Компания "Литовские железные дороги" подписала договор с "Беларуськалием" весной 2018 года, он действует до конца 2023 года. Согласно соглашению через Литву и Клайпедский порт перевозится около 11 млн тонн белорусских удобрений.

Запрет на продажу поташа вступил в силу 8 декабря, но поташ продолжает транспортироваться через Литву.

Продолжение соглашения вызвало общественный резонанс в Литве, одной из самых громких критиков в Европе по поводу нарушений прав человека в Беларуси.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Беларусь Литва
powered by lun.ua

Статьи

Вечеринка у Бориса: как нарушение карантина может стоить карьеры британскому премьеру

Ситуация, когда топ-чиновники могут позволить себе развлечения, запрещенные для рядовых граждан, хорошо известна украинцам. Однако в Британии это будет иметь совсем другие последствия (укр.)
22 декабря 2021 — Александр Краев, для Европейской правды

Не говорить Зеленскому "нет": что требует изменить президент в подходах к внешней политике

Стать региональным лидером. Получить от НАТО сигнал о перспективе членства уже в 2022 году. Это лишь часть требований Владимира Зеленского к украинским послам (укр.)
22 декабря 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда, из Гуты

Как ЕС внедряет "е-Таможню" и что здесь следует учесть Украине

Если Украина хочет стать членом ЕС, то стоит уже сейчас заняться внедрением системы "е-Таможня", аналогичной европейской.
22 декабря 2021 — Витянис Алишаускас, EU4PFM