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Канада відреагувала на звинувачення Порошенка у держзраді

Четвер, 23 грудня 2021, 09:50

Канада наголошує на важливості прозорого і законного розслідування обвинувачень на адресу п'ятого президента України, лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка.

Із такою заявою виступило посольство Канади в Україні, пише "Європейська правда".

"Канада уважно стежить за серйозними звинуваченнями на адресу п'ятого президента Петра Порошенка. Важливо, щоб будь-яке розслідування відповідало найвищим стандартам прозорості, справедливості, законності та неупередженості", - йдеться у повідомленні посольства у Twitter.

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20 грудня Петру Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму. Його викликали на допит на 23 грудня.

Петро Порошенко, який зараз перебуває за кордоном, заявив, що повернеться в Україну у першій половині січня.

Посольство США в Україні заявило, що важливо, аби процес і результат справи ґрунтувалися на принципах верховенства права, а не політичних мотивах.

Зі схожою заявою виступила посол Британії Мелінда Сіммонс, наголосивши, що процедури мають здійснюватися неупереджено і професійно.

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