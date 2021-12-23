Канада отреагировала на обвинение Порошенко в госизмене

Канада отмечает важность прозрачного и законного расследования обвинений в адрес пятого президента Украины, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко.

С таким заявлением выступило посольство Канады в Украине, пишет "Европейская правда".

"Канада внимательно следит за серьезными обвинениями в адрес пятого президента Петра Порошенко. Важно, чтобы любое расследование соответствовало высоким стандартам прозрачности, справедливости, законности и беспристрастности", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

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20 декабря Петру Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии терроризму. Его вызвали на допрос на 23 декабря.

Находящийся сейчас за рубежом Петр Порошенко заявил, что вернется в Украину в первой половине января.

Посольство США в Украине заявило, что важно, чтобы процесс и результат дела основывались на принципах верховенства права, а не политических мотивах.

С подобным заявлением выступила посол Британии Мелинда Симмонс, отметив, что процедуры должны осуществляться беспристрастно и профессионально.

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