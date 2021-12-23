У Європарламенті звернулись до України щодо звинувачень у держзраді проти Порошенка

Група депутатів Європарламенту спільним листом звернулися до української влади у зв’язку зі звинуваченнями у держзраді проти народного депутата, колишнього президента Петра Порошенка.

Як повідомляє "Європейська правда", лист депутатів, датований 23 грудня, опублікувала народний депутат, голова євроінтеграційного Комітету ВР Іванна Климпуш-Цинцадзе, яка є серед адресатів.

Шість євродепутатів від Польщі, Литви та Німеччини звертаються до генпрокурорки Ірини Венедіктової, глави Офісу президента Андрія Єрмака, міністра юстиції Дениса Малюськи, а також керівниці євроінтеграційного комітету ВР та Вадима Галасюка, співголови Української частини Парламентського комітету асоціації.

"Ми, група друзів України у Європарламенті, з великою тривогою звертаємо увагу на нещодавнє рішення Генпрокуратури про оголошення підозри колишньому президенту Петру Порошенку за звинуваченнями у держзраді та фінансуванні тероризму. Ми рішуче застерігаємо компетентні органи влади України утриматися від можливого політично вмотивованого переслідування та уникнути навіть натяку на повернення до раніше відомих практик вибіркового правосуддя чи політично вмотивованого переслідування - в країні, яка прагне до євроінтеграції та проводить комплексну реформу судової системи", - пишуть депутати.

"Ми очікуємо, що правоохоронні органи, зокрема Державне бюро розслідувань та Генпрокуратура, не будуть використані як інструменти боротьби з політичними опонентами чинної влади… Ми очікуємо належного процесу, незалежного, неупередженого правосуддя, справедливості і прозорості у судових процесах. Політичні розбіжності потрібно вирішувати у відкритих політичних дебатах і на виборах - як інструменті демократії, а не засобами вибіркового правосуддя", - наголошують вони.

Євродепутати наголосили, що українцям зараз критично важливо залишатись згуртованими, з огляду на стягнення Росією сил до кордонів України та агресивні заяви лідерства РФ.

"Ми закликаємо українську владу виконувати європейський вибір України і залишатися на безкомпромісному шляху судової реформи… Ми продовжуємо рішуче підтримувати Україну та її народ", - зазначають вони.

Лист підписали Петрас Ауштревічюс (Литва, група Renew Europe), Радослав Сікорський (Польща, ЄНП), Раса Юкневічене (Литва, ЄНП), Міхаель Гахлер (Німеччина, ЄНП), Віола фон Крамон (Німеччина, "Зелені-Вільний європейський альянс"), Андрюс Кубілюс (Литва, ЄНП).

Раніше свої застереження у зв'язку зі звинуваченнями проти Порошенка висловили Британія, США, Канада.

Посольство США в Україні заявило, що важливо, аби процес і результат справи ґрунтувалися на принципах верховенства права, а не політичних мотивах.

Зі схожою заявою виступила посол Британії Мелінда Сіммонс, наголосивши, що процедури мають здійснюватися неупереджено і професійно. Канада наголосила на важливості прозорого і законного розслідування.

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