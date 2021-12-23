В Европарламенте обратились к Украине по поводу обвинений в госизмене против Порошенко

Группа депутатов Европарламента общим письмом обратились к украинским властям в связи с обвинениями в госизмене против народного депутата, бывшего президента Петра Порошенко.

Как сообщает "Европейская правда", письмо депутатов, датированное 23 декабря, опубликовала народный депутат, председатель евроинтеграционного комитета ВР Иванна Климпуш-Цинцадзе, находящаяся среди адресатов.

Шесть евродепутатов от Польши, Литвы и Германии обращаются к генпрокурору Ирине Венедиктовой, главе Офиса президента Андрею Ермаку, министру юстиции Денису Малюське, а также руководителю евроинтеграционного комитета ВР и Вадиму Галасюку, сопредседателю Украинской части Парламентского комитета ассоциации.

"Мы, группа друзей Украины в Европарламенте, с большой тревогой обращаем внимание на недавнее решение Генпрокуратуры об объявлении подозрения бывшему президенту Петру Порошенко по обвинениям в госизмене и финансировании терроризма. Мы решительно предостерегаем компетентные органы власти Украины воздержаться от возможного возвращения к ранее известным практикам выборочного правосудия или политически мотивированному преследованию - в стране, которая стремится к евроинтеграции и проводит комплексную реформу судебной системы", - пишут депутаты.

"Мы ожидаем, что правоохранительные органы, в частности Государственное бюро расследований и Генпрокуратура, не будут использованы в качестве инструментов борьбы с политическими оппонентами действующей власти… Мы ожидаем надлежащего процесса, независимого, беспристрастного правосудия, справедливости и прозрачности в судебных процессах. Политические разногласия следует решать в открытых политических дебатах и ​​на выборах - как инструменте демократии, а не средствами выборочного правосудия", - отмечают они.

Евродепутаты подчеркнули, что украинцам сейчас критически важно оставаться сплоченными, учитывая стягивание Россией сил к границам Украины и агрессивные заявления российского лидера.

"Мы призываем украинские власти соблюдать европейский выбор Украины и оставаться на бескомпромиссном пути судебной реформы… Мы продолжаем решительно поддерживать Украину и ее народ", - отмечают они.

Письмо подписали Петрас Ауштревичюс (Литва, группа Renew Europe), Радослав Сикорский (Польша, ЕНП), Раса Юкневичене (Литва, ЕНП), Михаэль Гахлер (Германия, ЕНП), Виола фон Крамон (Германия, "Зеленые-Свободный европейский альянс"), Андрюс Кубилюс (Литва, ЕНП).

Ранее свои предостережения в связи с обвинениями против Порошенко высказали Британия, США, Канада.

Посольство США в Украине заявило, что важно, чтобы процесс и результат дела основывались на принципах верховенства права, а не на политических мотивах.

С похожим заявлением выступила посол Британии Мелинда Симмонс, подчеркнув, что процедуры должны осуществляться беспристрастно и профессионально. Канада отметила важность прозрачного и законного расследования.

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