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Болгарія платитиме пенсіонерам за щеплення від коронавірусу

Четвер, 23 грудня 2021, 12:33

Болгарія вирішила ввести виплати для пенсіонерів, які отримали щеплення від коронавірусу.

Про це оголосив глава уряду Кирило Петков, пише "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".

Кожному пенсіонеру, який вирішить зробити щеплення в найближчі місяці, і кожному, хто пройшов щеплення трьома дозами, уряд Болгарії додасть до пенсії 75 левів - приблизно 38 євро.

За його словами, настав час зробити Болгарію не країною з найменшим рівнем вакцинації, а "нормальною європейською країною".

Урядова програма "Позитивний стимул" стартує 1 січня і триватиме до 30 червня.

Болгарія є аутсайдером у процесі вакцинації в Європі. За останніми даними, трохи більше ніж 30% дорослого населення країни мають щеплення від COVID-19.

Раніше зі схожими ініціативами виплати пенсіонерам за вакцинацію виступали Словаччина і Грузія.

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Болгарія Коронавірус
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