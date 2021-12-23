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Болгария будет платить пенсионерам за прививку от коронавируса

Четверг, 23 декабря 2021, 12:33

Болгария решила ввести выплаты для пенсионеров, получивших прививку от коронавируса.

Об этом объявил глава правительства Кирилл Петков, пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Балканський оглядач".

Каждому пенсионеру, который решит привиться в ближайшие месяцы, и каждому, кто прошел прививку тремя дозами, правительство Болгарии прибавит к пенсии 75 левов - примерно 38 евро.

По его словам, пора сделать Болгарию не страной с наименьшим уровнем вакцинации, а "нормальной европейской страной".

Правительственная программа "Позитивный стимул" стартует 1 января и продлится до 30 июня.

Болгария является аутсайдером в процессе вакцинации в Европе. По последним данным, чуть более 30% взрослого населения страны имеют прививку от COVID-19.

Ранее со схожими инициативами выплаты пенсионерам за вакцинацию выступали Словакия и Грузия.

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Болгария Коронавирус
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