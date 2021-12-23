Болгария будет платить пенсионерам за прививку от коронавируса
Болгария решила ввести выплаты для пенсионеров, получивших прививку от коронавируса.
Об этом объявил глава правительства Кирилл Петков, пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Балканський оглядач".
Каждому пенсионеру, который решит привиться в ближайшие месяцы, и каждому, кто прошел прививку тремя дозами, правительство Болгарии прибавит к пенсии 75 левов - примерно 38 евро.
По его словам, пора сделать Болгарию не страной с наименьшим уровнем вакцинации, а "нормальной европейской страной".
Правительственная программа "Позитивный стимул" стартует 1 января и продлится до 30 июня.
Болгария является аутсайдером в процессе вакцинации в Европе. По последним данным, чуть более 30% взрослого населения страны имеют прививку от COVID-19.
Ранее со схожими инициативами выплаты пенсионерам за вакцинацию выступали Словакия и Грузия.
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