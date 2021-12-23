Посол Німеччини: імовірність російського нападу на Україну є низькою

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен вважає масштабне військове вторгнення Росії на цьому етапі малоймовірним.

Про це дипломатка написала у зверненні до співгромадян, які проживають в Україні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Фельдгузен вважає, що імовірність російського нападу вдалося знизити завдяки чітким і скоординованим сигналам європейських політиків на адресу Москви.

"Протягом минулих тижнів ми не спостерігали суттєвого нарощування військових підрозділів поблизу кордону Росії і України. З огляду на це, я вважаю імовірність масштабного нападу Росії і надалі низькою", - зазначила Фельдгузен у листі.

Водночас дипломатка наголосила, що Німеччина, так само, як і її західні партнери, дуже серйозно ставиться до дій Росії.

Нагадаємо, президент РФ Владімір Путін зажадав від США та їхніх союзників "негайної" відповіді на вимогу Москви про гарантії безпеки та анонсував переговори в Женеві.

Як відомо, 17 грудня МЗС РФ оприлюднило "проєкти договорів" про фактично розподіл сфер впливу в Європі, які Москва хоче підписати з Північноатлантичним альянсом та з США.

В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що "виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав".

У НАТО заявили, що діалог з РФ має враховувати занепокоєння НАТО щодо дій Росії, базуватися на ключових принципах та документах щодо європейської безпеки та відбуватися в консультаціях з європейськими партнерами НАТО, такими як Україна.

Речниця Білого дому заявила, що Сполучені Штати бачили пропозиції Росії, але наголосила, що без європейських союзників і партнерів переговорів не буде.

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