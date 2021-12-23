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Укр / Рус

Посол Германии: вероятность российского нападения на Украину низка

Четверг, 23 декабря 2021, 16:54

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен считает масштабное военное вторжение России на этом этапе маловероятным.

Об этом дипломатка написала в обращении к проживающим в Украине согражданам, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Фельдгузен считает, что вероятность российского нападения удалось снизить благодаря четким и скоординированным сигналам европейских политиков в адрес Москвы.

"В течение прошедших недель мы не наблюдали существенного наращивания военных подразделений вблизи границы России и Украины. Учитывая это, я считаю вероятность масштабного нападения России и дальше низкой", - отметила Фельдгузен в письме.

В то же время дипломат подчеркнула, что Германия, так же, как и ее западные партнеры, очень серьезно относится к действиям России.

Напомним, президент РФ Владимир Путин потребовал от США и их союзников "немедленного" ответа по требованию Москвы о гарантиях безопасности и анонсировал переговоры в Женеве.

Как известно, 17 декабря МИД РФ обнародовал "проекты договоров" о фактически распределении сфер влияния в Европе, которые Москва хочет подписать с Североатлантическим альянсом и США.

В одном из пунктов Россия предлагает странам НАТО взять на себя обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств.

В НАТО заявили, что диалог с РФ должен учитывать беспокойство НАТО относительно действий России, основываться на ключевых принципах и документах европейской безопасности и проходить в консультациях с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина.

Представительница Белого дома заявила, что Соединенные Штаты видели предложения России, но подчеркнула, что без европейских союзников и партнеров переговоров не будет.

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