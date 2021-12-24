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У Берліні затримали підозрюваного у спробі "покласти" систему запису на щеплення

П'ятниця, 24 грудня 2021, 10:58

У Німеччині почали розслідування щодо 31-річного чоловіка з Берліна, якого запідозрили у зумисній шкоді системі реєстрації на щеплення від коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

Підозрюваний, як вважають, зробив 150 записів на вакцинацію у вакцинаційному центрі у Вандліці, передмісті Берліна, використовуючи випадкові дані. Внаслідок його дій система виявилась заблокованою протягом майже всієї неділі, з 10 до 17 години.

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У вівторок поліція прийшла до нього з обшуком та вилучила техніку, чоловіка допитали. Про його мотиви наразі не повідомляють.

Прокуратура почала розслідування щодо підривної діяльності з використанням кібертехнологій. В органах влади наголосили, що такі втручання в систему створюють наслідки для широкого загалу і в індивідуальних випадках мова може йти навіть про серйозні наслідки для здоров’я.

Нагадаємо, останнім часом у Німеччині активізувалися протести невдоволених коронавірусною політикою уряду, окремі акції проходять і в будні дні. 

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Німеччина Коронавірус
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