В Берлине задержали подозреваемого в попытке "положить" систему записи на прививку

В Германии начали расследование в отношении 31-летнего мужчины из Берлина, которого заподозрили в умышленном ущербе системе регистрации на прививку от коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.

Подозреваемый, как полагают, сделал 150 записей на вакцинацию в вакцинационном центре в Вандлике, пригороде Берлина, используя случайные данные. В результате его действий система оказалась заблокированной в течение почти всего воскресенья, с 10 до 17 часов.

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Во вторник полиция пришла к нему с обыском и изъяла технику, мужчину допросили. О его мотивах пока не сообщают.

Прокуратура начала расследование подрывной деятельности с использованием кибертехнологий. В органах власти подчеркнули, что такие вмешательства в систему создают последствия для широкой общественности и в индивидуальных случаях речь может идти даже о серьезных последствиях для здоровья.

Напомним, в последнее время в Германии активизировались протесты недовольных коронавирусной политикой правительства, отдельные акции проходят и в будние дни.

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