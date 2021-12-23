У Мюнхені 5-тисячна демонстрація проти ковідних правил скінчилась сутичками

Ввечері у середу 22 грудня у Мюнхені, столиці південної німецької землі Баварія, зібралась демонстрація проти коронавірусної політики уряду з близько 5 тисяч людей.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

Для нагляду за порядком у центр міста стягнули близько 500 правоохоронців, у тому числі, щоб не дати ході звернути у певні місця в центрі міста. Через ходу тимчасово перекривали автомобільний рух на Людвігштрассе.

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За повідомленнями поліції, загальний настрій був роздратований і кілька разів доходило до сутичок. Деякі люди з-поміж демонстрантів нападали на правоохоронців та атакували одного журналіста. Поліція у відповідь застосувала гумові палиці і перцевий спрей. В один з епізодів протестувальники прорвали шеренгу поліції.

Після сутичок затримали 11 осіб, у тому числі того, хто напав на журналіста, та склали протоколи про 14 порушень, включно з завданням фізичних ушкоджень поліції та використанням символіки неконституційних організацій.

Якщо ініціаторів зібрання встановлять, їм загрожують штрафи.

Повідомляється, що одночасно на Одеонсплац поруч в центрі міста проходила контрдемонстрація за участі близько 120 людей.

Останнім часом в Німеччині почастішали протести незгодних з коронавірусною політикою влади, акції проходять не тільки у вихідні, але й будніми вечорами. Минулої суботи протести пройшли у багатьох містах.