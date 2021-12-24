У Грузії компанію оштрафували за вакансію для високої та худої жінки

Служба інспекції праці Грузії оштрафувала ресторан швидкого харчування за дискримінаційне оголошення у соцмережі.

Про це йдеться в публікації на сайті "Грузия Online", повідомляє "Європейська правда".

Відзначається, що попри попередження від інспекції після першої публікації вакансії, компанія знову виклала в соцмережі оголошення, яке має дискримінаційний зміст.

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"Потрібен бухгалтер, дівчина до 50 років, на повну ставку. Вимоги: висока, худа, з досвідом роботи у програмі Fina, з досвідом роботи на підприємстві. Просимо надіслати CV разом із селфі на мейл…" - йшлося у повідомленні.

За даними інспекції, роботодавець назвав вакансію жартівливою та представив її як свого роду приклад пропаганди здорового способу життя.

У службі, однак, наголосили, що дискримінація заборонена як у трудових, так і у переддоговірних відносинах, у тому числі на етапі розміщення вакансій та відбору працівників.

У результаті Служба інспекції праці дійшла до висновку, що компанія дискримінувала претендентів на роботу за ознакою віку, статі та зовнішнього вигляду.

У зв'язку з цим підприємство оштрафували у потрійному розмірі. Окрім того, компанію зобов'язали змінити текст оголошення вакансії.

У оштрафованому ресторані швидкого харчування "Ендорфін" заявили, що не погоджуються з рішенням служби.

"Ми – Північна Корея? Чечня Кадирова? Нам забороняють жартувати?", – написав представник компанії у соцмережі.

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