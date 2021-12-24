В Грузии компанию оштрафовали за вакансию для высокой и худой женщины

Служба инспекции труда Грузии оштрафовала ресторан быстрого питания за дискриминационное объявление в соцсети.

Об этом говорится в публикации на сайте "Грузия Online", сообщает "Европейская правда".

Отмечается, что, несмотря на предупреждение от инспекции после первой публикации вакансии, компания снова выложила в соцсети объявление, которое имеет дискриминационное содержание.

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"Нужен бухгалтер, девушка до 50 лет, на полную ставку. Требования: высокая, худая, с опытом работы в программе Fina, с опытом работы на предприятии. Просим послать CV вместе с селфи на мейл…", - говорилось в сообщении.

По данным инспекции, работодатель назвал вакансию шутливой и представил ее в качестве своего рода примера пропаганды здорового образа жизни.

В службе, однако, подчеркнули, что дискриминация запрещена как в трудовых, так и в преддоговорных отношениях, в том числе на этапе размещения вакансий и отбора работников.

В результате Служба инспекции труда пришла к выводу, что компания дискриминировала претендентов на работу по признаку возраста, пола и внешнего вида.

В этой связи предприятие оштрафовали в тройном размере. Кроме того, компанию обязали изменить текст объявления вакансии.

В оштрафованном ресторане быстрого питания "Эндорфин" заявили, что не согласны с решением службы.

"Мы – Северная Корея? Чечня Кадырова? Нам запрещают шутить?" – написал представитель компании в соцсети.

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