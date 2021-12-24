У Франції рекомендували підсилюючу дозу ковід-вакцини через 3 місяці замість пів року

У Франції Вищий орган з питань охорони здоров’я (Haute autorité de santé), що є державною експертною установою, визнав доцільним скоротити інтервал між другою і підсилюючою третьою дозою вакцини від коронавірусу до 3 місяців замість шести.

Як повідомляє "Європейська правда", таку оцінку HAS опублікував 24 грудня у зв’язку з поширенням штаму "Омікрон".

Експерти зазначили, що з огляду на розмах п’ятої хвилі епідемії коронавірусу та поширення штаму "Омікрон" вважають доцільним скоротити інтервал між першим курсом вакцинації і підсилюючою дозою, і підсилюючу дозу варто зробити починаючи з 3 місяців з дати останнього щеплення.

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Також вони рекомендували підсилюючу дозу для підлітків 12-17 років, якщо вони входять до груп підвищеного ризику.

HAS у своїй оцінці керується першими наявними даними про ефективність вакцин для запобігання розвитку захворювання із симптомами. Вониі свідчать, що ефективність вакцин, які використовуються у Франції, проти "Омікрона" складає 80% у перші два місяці, але потім швидше знижується, ніж з попередніми штамами. Для щеплених Pfizer її попередньо оцінюють у лише 34% через чотири місяці після першого курсу щеплення. Попередні дані свідчать також, що через 14 днів після підсилюючої дози ефективність повертається на рівень 75%.

Також використали результати математичного моделювання ECDC, яким спробували спрогнозувати, як змінить картину масова вакцинація підсилюючими дозами. Результати свідчать, що якщо підсилюючу дозу отримала б більшість дорослого населення, це дозволило б на 15% знизити кількість пов’язаних з коронавірусом смертей. Крім того, врахували моделювання Інституту Пастера, які свідчать, що прискорення вакцинації підсилюючими дозами знизило б кількість госпіталізацій на 9-17%.

Водночас HAS наголошує, що пріоритетом має залишатися вакцинація тих дорослих, які ще не щепилися, та ревакцинація найбільш вразливих груп, а також - що невід’ємною складовою стримування епідемії мають залишатися заходи безпеки, як дотримання дистанції, використання масок, провітрювання, гігієна рук тощо.

Як повідомлялося, рекомендацію про тримісячний інтервал днями опублікували також експерти профільного інституту у Німеччині, а також органи охорони здоров’я Латвії та Естонії.