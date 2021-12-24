Во Франции рекомендовали усиливающую дозу ковид-вакцины через три месяца вместо полугода

Во Франции Высший орган по вопросам здравоохранения (Haute autorité de santé), являющийся государственным экспертным учреждением, счел целесообразным сократить интервал между второй и усиливающей третьей дозой вакцины от коронавируса до 3 месяцев вместо шести.

Как сообщает "Европейская правда", такую ​​оценку HAS опубликовал 24 декабря в связи с распространением штамма "Омикрон".

Эксперты отметили, что учитывая размах пятой волны эпидемии коронавируса и распространение штамма "Омикрон", считают целесообразным сократить интервал между первым курсом вакцинации и усиливающей дозой, и усиливающую дозу следует сделать начиная с 3 месяцев с даты последней прививки.

Также они рекомендовали усиливающую дозу для подростков 12-17 лет, если они входят в группы повышенного риска.

HAS в своей оценке руководствуется первыми имеющимися данными об эффективности вакцин для предотвращения развития заболевания с симптомами. Они свидетельствуют, что эффективность вакцин, используемых во Франции, против "Омикрона" составляет 80% в первые два месяца, но затем снижается быстрее, чем с предыдущими штаммами. Для привитых Pfizer ее предварительно оценивают в 34% через четыре месяца после первого курса прививки. Предварительные данные свидетельствуют также, что через 14 дней после усиливающейся дозы эффективность возвращается на уровень 75%.

Также использовали результаты математического моделирования ECDC, которым попытались спрогнозировать, как изменит картину массовая вакцинация усиливающими дозами. Результаты свидетельствуют, что если бы усиливающую дозу получило большинство взрослого населения, это позволило бы на 15% снизить количество связанных с коронавирусом смертей. Кроме того, учли моделирование Института Пастера, свидетельствующие, что ускорение вакцинации усиливающими дозами снизило бы количество госпитализаций на 9-17%.

В то же время HAS отмечает, что приоритетом должна оставаться вакцинация еще не привившихся взрослых и ревакцинация наиболее уязвимых групп, а также - что неотъемлемой составляющей сдерживания эпидемии должны оставаться меры безопасности, такие как соблюдение дистанции, использование масок, проветривания, гигиена рук и т.д. .

Как сообщалось, рекомендацию о трехмесячном интервале на днях опубликовали также эксперты профильного института в Германии, а также органы здравоохранения Латвии и Эстонии.