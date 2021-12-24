Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В Британії у різдвяний вечір скасували низку потягів через страйк профспілки

П'ятниця, 24 грудня 2021, 14:10

Багатьом британцям ймовірно доведеться переплановувати свої поїздки у передріздвяний день через страйк профспілки працівників залізниці, у зв’язку з яким скасувалась частина рейсів оператора CrossCountry.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC.

На більш ніж пів десятка марштуртів потяги на 24 січня зовсім скасували, у тому числі за такими напрямками як Единбург-Абердін чи Глазго-Единбург. Ще на низці поїзди курсують, але з більшим інтервалом. 

В компанії обурилися рішенням профспілки страйкувати саме у той день, коли люди їдуть на святкування до своїх родин і не хочуть зайвого стресу та незручностей.

У компанії одразу попередили, що чекають схожої ситуації і в новорічний вечір 31 грудня та порадили завчасно перевірити, чи не скасували деякі рейси.

Як повідомлялося, у передріздвяні дні проблеми з мандрівками виникли також у сотень авіамандрівників - через лікарняні своїх працівників масово скасували авіарейси скандинавська SAS і Lufthansa.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
ЄвроЖиття Велика Британія
powered by lun.ua

Статті

Посол при НАТО: Альянс боїться опинитися на межі збройного конфлікту з РФ через Україну

Наталія Галібаренко: Є країни, які виступають проти будь-якого діалогу з РФ. Але є і ті, які хочуть домовитися з Росією, мовляв, "щоби врятувати Україну"
24 грудня 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Назад до СРСР: як Білорусь стає полігоном для нових провокацій проти Заходу

Приклад Лукашенка досить показовий для України - він йде на пів кроку попереду Путіна, фактично тестуючи інструменти, які готується використати Кремль.
23 грудня 2021 — Марія Авдєєва, для Європейської правди

Прорвати польську блокаду: навіщо Києву потрібна суперечка з Євросоюзом

Україна готується вперше в своїй історії оскаржити дії Євросоюзу в арбітражі, створеному відповідно до Угоди про асоціацію.
23 грудня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда