В Британії у різдвяний вечір скасували низку потягів через страйк профспілки

Багатьом британцям ймовірно доведеться переплановувати свої поїздки у передріздвяний день через страйк профспілки працівників залізниці, у зв’язку з яким скасувалась частина рейсів оператора CrossCountry.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC.

На більш ніж пів десятка марштуртів потяги на 24 січня зовсім скасували, у тому числі за такими напрямками як Единбург-Абердін чи Глазго-Единбург. Ще на низці поїзди курсують, але з більшим інтервалом.

В компанії обурилися рішенням профспілки страйкувати саме у той день, коли люди їдуть на святкування до своїх родин і не хочуть зайвого стресу та незручностей.

У компанії одразу попередили, що чекають схожої ситуації і в новорічний вечір 31 грудня та порадили завчасно перевірити, чи не скасували деякі рейси.

Як повідомлялося, у передріздвяні дні проблеми з мандрівками виникли також у сотень авіамандрівників - через лікарняні своїх працівників масово скасували авіарейси скандинавська SAS і Lufthansa.