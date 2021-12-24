Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В Британии в рождественский вечер отменили ряд поездов из-за забастовки профсоюза

Пятница, 24 декабря 2021, 14:10

Многим британцам, вероятно, придется перепланировать свои поездки в предрождественский день из-за забастовки профсоюза работников железной дороги, в связи с которой отменилась часть рейсов оператора CrossCountry.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BBC.

На более чем полдесятка марштуртов поезда на 24 января совсем отменили, в том числе по таким направлениям как Эдинбург-Абердин или Глазго-Эдинбург. Еще по ряду маршрутов поезда курсируют, но с большим интервалом.

В компании возмутились решением профсоюза бастовать именно в тот день, когда люди едут на праздники к своим семьям и не хотят излишнего стресса и неудобств.

В компании сразу предупредили, что ожидают похожей ситуации и в новогодний вечер 31 декабря, и посоветовали заблаговременно проверить, не отменили ли некоторые рейсы.

Как сообщалось, в предрождественские дни проблемы с путешествиями возникли также у сотен авиапутешественников – из-за больничных своих работников массово отменили авиарейсы SAS и Lufthansa.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
ЕвроЖизнь Великобритания
powered by lun.ua

Статьи

Посол при НАТО: Альянс боится оказаться на грани военного конфликта с РФ из-за Украины

Наталья Галибаренко: Есть страны, выступающие против любого диалога с РФ. Но есть и те, которые хотят договориться с Россией, "чтобы спасти Украину"
24 декабря 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Назад в СССР: как Беларусь становится полигоном для новых провокаций против Запада

Пример Лукашенко достаточно показателен для Украины – он идет на полшага впереди Путина, фактически тестируя инструменты, которые готовится использовать Кремль.
23 декабря 2021 — Мария Авдеева, для Европейской правды

Прорвать польскую блокаду: зачем Киеву нужен спор с Евросоюзом

Украина готовится впервые в своей истории оспорить действия Евросоюза в арбитраже, созданном в соответствии с Соглашением об ассоциации (укр.)
23 декабря 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда