Президент Естонії назвав однією з цілей РФ розсварити союзників по НАТО

Президент Естонії Алар Каріс вважає, що однією з цілей сьогоднішньої Росії є розсварити союзників по НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал ERR.

"Ми неодмінно маємо бути обережними. Страх - дуже сильне почуття. Я не думаю, що когось слід боятися, просто слід займатися стримуванням. Треба бути на одній хвилі з союзниками і не дозволяти вносити розкол у наші відносини, що, зрозуміло, є однією з цілей сьогоднішньої Росії – посварити нас тут один з одним. Як зі Сходу на Захід, так і з Півночі на Південь, посварити також із США", – сказав Алар Каріс.

За словами Каріса, у відносинах із Росією країнам НАТО важливо зберігати єдність.

Як відомо, 17 грудня МЗС РФ оприлюднило "проєкти договорів" про фактично розподіл сфер впливу у Європі, які Москва хоче підписати з Північноатлантичним альянсом та з США.

В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що "виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав".

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