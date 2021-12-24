Президент Эстонии назвал одной из целей РФ рассорить союзников по НАТО

Президент Эстонии Алар Карис считает, что одна из целей сегодняшней России – рассорить союзников по НАТО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал ERR.

"Мы непременно должны быть осторожными. Страх – очень сильное чувство. Я не думаю, что кого-то следует бояться, просто следует заниматься сдерживанием. Надо быть на одной волне с союзниками и не позволять вносить раскол в наши отношения, что, разумеется, является одной из целей сегодняшней России – поссорить нас здесь друг с другом. Как с Востока на Запад, так и с Севера на Юг, поссорить также с США", – сказал Алар Карис.

По словам Кариса, в отношениях с Россией странам НАТО важно сохранять единство.

Как известно, 17 декабря МИД РФ обнародовал "проекты договоров" о фактически распределении сфер влияния в Европе, которые Москва хочет подписать с Североатлантическим альянсом и США.

В одном из пунктов Россия предлагает странам НАТО взять на себя обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств.

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