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"Європейську правду" визнали найякіснішим медіа про міжнародні справи - опитування

П'ятниця, 24 грудня 2021, 16:07

"Європейська правда" очолила рейтинг українських ЗМІ, які найбільш якісно висвітлюють питання зовнішньої політики.

Рейтинг склала Рада зовнішньої політики "Українська призма".

В період з 5 по 18 грудня було проведене опитування, в якому взяли участь 103 експерти. В результаті "Європейська правда" набрала 71% голосів респондентів.

 

До рейтингу також увійшли видання "Дзеркало тижня", "Радіо Свобода", "День" та "Український тиждень".

Нагадаємо, співзасновник та співредактор видання "Європейська правда" Сергій Сидоренко визнаний лауреатом цьогорічної премії "Високі стандарти журналістики".

Представник ЄП переміг у ключовій номінації "За сталий, якісний медійний проєкт/продукт".

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