"Европейскую правду" признали самым качественным медиа о международных делах - опрос

"Европейская правда" возглавила рейтинг украинских СМИ, наиболее качественно освещающих вопросы внешней политики.

Рейтинг составил Совет внешней политики "Украинская призма".

В период с 5 по 18 декабря проводился опрос, в котором приняли участие 103 эксперта. В результате "Европейская правда" набрала 71% голосов респондентов.

В рейтинг также вошли издания "Зеркало недели", "Радио Свобода", "День" и "Український тиждень".

Напомним, недавно соучредитель и один из редакторов издания "Европейская правда" Сергей Сидоренко стал лауреатом премии "Высокие стандарты журналистики".

Представитель ЕП победил в ключевой номинации "За устойчивый, качественный медийный проект/продукт".

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды