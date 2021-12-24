"Европейскую правду" признали самым качественным медиа о международных делах - опрос
"Европейская правда" возглавила рейтинг украинских СМИ, наиболее качественно освещающих вопросы внешней политики.
Рейтинг составил Совет внешней политики "Украинская призма".
В период с 5 по 18 декабря проводился опрос, в котором приняли участие 103 эксперта. В результате "Европейская правда" набрала 71% голосов респондентов.
В рейтинг также вошли издания "Зеркало недели", "Радио Свобода", "День" и "Український тиждень".
Напомним, недавно соучредитель и один из редакторов издания "Европейская правда" Сергей Сидоренко стал лауреатом премии "Высокие стандарты журналистики".
Представитель ЕП победил в ключевой номинации "За устойчивый, качественный медийный проект/продукт".
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