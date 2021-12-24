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Укр / Рус
Укр / Рус

Число погибших после аварии лодки с мигрантами возле Греции возросло до 11

Пятница, 24 декабря 2021, 16:43

Поисковые группы нашли еще четыре тела у побережья греческого острова Антикитера, в результате чего число жертв аварии с лодкой мигрантов достигло 11 человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Около 100 пассажиров, похоже, были на борту лодки, которая врезалась в камни у острова в Эгейском море, при этом 90 из них были спасены в пятницу утром после того, как доплыли в безопасное место и провели ночь в пещере на маленьком островке.

В четверг спасатели сообщили о семи погибших после аварии.

Между тем продолжается поисковая операция по меньшей мере 30 пассажиров, пропавших без вести у берегов острова Фолегандрос, поскольку лодка, на которой они плыли из Турции, затонула в среду.

Греция – один из популярных маршрутов нелегальной миграции в Европу. Чаще всего люди отправляются с берегов Турции на один из греческих островов. Однако усиление патрулей и слухи о депортациях обратно в Турцию в последнее время побуждают мигрантов выбирать более длинные маршруты, сразу в Италию.

Напомним, в прошлом месяце в Ла-Манше утонули около 30 мигрантов, которые пытались попасть в Британию на надувной лодке, что стало самой большой массовой гибелью мигрантов в проливе. После этого его начал патрулировать самолет пограничного агентства ЕС.

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Греция
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