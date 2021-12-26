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Столтенберг готовий скликати Раду НАТО-Росія вперше за 2,5 роки

Неділя, 26 грудня 2021, 09:38

Рада НАТО-Росія може зібратися в січні вперше за два з половиною роки, хоча Москва ще не взяла на себе зобов’язань щодо зустрічі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише DPA.

Представник НАТО підтвердив, що генеральний секретар Єнс Столтенберг вирішив скликати зустріч 12 січня, і Альянс контактує з Росією з цього приводу.

У МЗС Росії підтвердили, що отримали пропозицію, але заявили, що вона все ще розглядається, а формат і терміни потребують уточнення.

Останні переговори в такому форматі відбулися в липні 2019 року, і з того часу усі спроби призначити дату зустрічі провалилися.

Нагадаємо, Україна хоче брати участь у безпекових консультаціях Сполучених Штатів, Європейського союзу чи НАТО з Росією.

Як відомо, 17 грудня МЗС РФ оприлюднило "проєкти договорів" про фактично розподіл сфер впливу у Європі, які Москва хоче підписати з Північноатлантичним альянсом та з США. 

В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що "виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав". 

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Росія Альянс
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