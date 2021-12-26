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Укр / Рус
Укр / Рус

Столтенберг готов созвать Совет НАТО-Россия впервые за 2,5 года

Воскресенье, 26 декабря 2021, 09:38

Совет НАТО-Россия может собраться в январе впервые за два с половиной года, хотя Москва еще не взяла на себя обязательства по встрече.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет DPA.

Представитель НАТО подтвердил, что генеральный секретарь Йенс Столтенберг решил созвать встречу 12 января, и Альянс контактирует с Россией по этому поводу.

В МИД России подтвердили, что получили предложение, но заявили, что оно все еще рассматривается, а формат и сроки нуждаются в уточнении.

Последние переговоры в таком формате состоялись в июле 2019 года и с тех пор все попытки назначить дату встречи провалились.

Напомним, Украина хочет участвовать в консультациях по безопасности Соединенных Штатов, Европейского союза или НАТО с Россией.

Как известно, 17 декабря МИД РФ обнародовал "проекты договоров" о фактически распределении сфер влияния в Европе, которые Москва хочет подписать с Североатлантическим альянсом и США.

В одном из пунктов Россия предлагает странам НАТО взять на себя обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств.

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