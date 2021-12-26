Lufthansa скасовує 33 тисячі рейсів через низький попит
Німецький авіаперевізник Lufthansa планує скоротити зимовий розклад на 33 тисячі рейсів, що становить близько 10% загального плану польотів.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації DW.
Генеральний директор Карстен Шпор повідомив, що кількість бронювань різко скоротилася, особливо в період із середини січня до лютого.
"Передусім, нам не вистачає пасажирів на наших внутрішніх ринках у Німеччині, Швейцарії, Австрії та Бельгії, тому що ці країни найбільше постраждали від хвилі пандемії", - сказав він газеті Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
Шпор зазначив, що авіакомпанія виконувала лише 60% рейсів у порівнянні з передпандемічним 2019 роком, із "приблизно половиною" пасажирів.
Шпор також поскаржився, що Lufthansa планувала запускати свої поточні регулярні рейси не тому, що на них був попит, а тому, що це мінімальна кількість, потрібна для збереження злітно-посадкових місць авіакомпанії у великих аеропортах.
"Через зниження попиту в січні ми навіть скасували б значно більше рейсів. Але взимку нам доведеться виконати 18 тисяч додаткових, непотрібних рейсів, щоб забезпечити наші права на зліт і посадку", - сказав Шпор.
Lufthansa – найбільша група авіакомпаній у Європі, до якої входять Eurowings, Austrian, Swiss та Brussels Airlines. Після важкого періоду пандемії компанія уперше показала прибуток у третьому кварталі цього року.
Через те, що багато пілотів захворіли, низка рейсів також були зупинені.
Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.