Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Lufthansa отменяет 33 тысячи рейсов из-за низкого спроса

Воскресенье, 26 декабря 2021, 15:50

Немецкий авиаперевозчик Lufthansa планирует сократить зимнее расписание на 33 тысячи рейсов, что составляет около 10% от общего плана полетов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом идет речь в публикации DW.

Генеральный директор Карстен Шпор сообщил, что количество бронирований резко сократилось, особенно в период с середины января по февраль.

Читайте также
Lufthansa впервые с начала пандемии заявила о прибыли

"Прежде всего, нам не хватает пассажиров на наших внутренних рынках в Германии, Швейцарии, Австрии и Бельгии, потому что эти страны больше всего пострадали от волны пандемии", - сказал он газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Шпор отметил, что авиакомпания выполняла лишь 60% рейсов по сравнению с предпандемическим 2019 годом, с "примерно половиной" пассажиров.

Шпор также посетовал, что Lufthansa планировала запускать свои текущие регулярные рейсы не потому, что на них был спрос, а потому, что это минимальное количество, необходимое для сохранения взлетно-посадочных мест авиакомпании в крупных аэропортах.

"Из-за снижения спроса в январе мы бы даже отменили значительно больше рейсов. Но зимой нам придется выполнить 18 тысяч дополнительных, ненужных рейсов, чтобы обеспечить наши права на взлет и посадку", - сказал Шпор.

Lufthansa – крупнейшая группа авиакомпаний в Европе, в которую входят Eurowings, Austrian, Swiss и Brussels Airlines. После тяжелого периода пандемии компания впервые показала прибыль в третьем квартале этого года.

Из-за того, что многие пилоты заболели, ряд рейсов также были остановлены.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа здесь" с самым интересным от ЕвроПравды.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия Авиарейсы Коронавирус
powered by lun.ua

Статьи

Министерство почты и дел: как Зеленский дал МИД власть над всеми и почему это не заработает

Добрые намерения МИД вылились в юридически бессмысленный указ Зеленского, который добавляет рисков и проблем, вплоть до угрозы диктатуры...
25 декабря 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Посол при НАТО: Альянс боится оказаться на грани военного конфликта с РФ из-за Украины

Наталья Галибаренко: Есть страны, выступающие против любого диалога с РФ. Но есть и те, которые хотят договориться с Россией, "чтобы спасти Украину"
24 декабря 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Назад в СССР: как Беларусь становится полигоном для новых провокаций против Запада

Пример Лукашенко достаточно показателен для Украины – он идет на полшага впереди Путина, фактически тестируя инструменты, которые готовится использовать Кремль.
23 декабря 2021 — Мария Авдеева, для Европейской правды