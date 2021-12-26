Lufthansa отменяет 33 тысячи рейсов из-за низкого спроса

Немецкий авиаперевозчик Lufthansa планирует сократить зимнее расписание на 33 тысячи рейсов, что составляет около 10% от общего плана полетов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом идет речь в публикации DW.

Генеральный директор Карстен Шпор сообщил, что количество бронирований резко сократилось, особенно в период с середины января по февраль.

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"Прежде всего, нам не хватает пассажиров на наших внутренних рынках в Германии, Швейцарии, Австрии и Бельгии, потому что эти страны больше всего пострадали от волны пандемии", - сказал он газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Шпор отметил, что авиакомпания выполняла лишь 60% рейсов по сравнению с предпандемическим 2019 годом, с "примерно половиной" пассажиров.

Шпор также посетовал, что Lufthansa планировала запускать свои текущие регулярные рейсы не потому, что на них был спрос, а потому, что это минимальное количество, необходимое для сохранения взлетно-посадочных мест авиакомпании в крупных аэропортах.

"Из-за снижения спроса в январе мы бы даже отменили значительно больше рейсов. Но зимой нам придется выполнить 18 тысяч дополнительных, ненужных рейсов, чтобы обеспечить наши права на взлет и посадку", - сказал Шпор.

Lufthansa – крупнейшая группа авиакомпаний в Европе, в которую входят Eurowings, Austrian, Swiss и Brussels Airlines. После тяжелого периода пандемии компания впервые показала прибыль в третьем квартале этого года.

Из-за того, что многие пилоты заболели, ряд рейсов также были остановлены.

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