Президент Чехії висловився за обов’язкову вакцинацію від коронавірусу

Президент Чехії Мілош Земан висловився за запровадження обов’язкової вакцинації від коронавірусу.

Як повідомляє DPA, про це він сказав у своєму різдвяному зверненні, пише "Європейська правда".

Земан зазначив, що спершу скептично ставився до такої перспективи, але з повторенням все нових і нових хвиль епідемії почав змінювати думку, зокрема під враженням від рішення Австрії першою у Європі зробити щеплення обов’язковим.

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"Я переконаний, що це найлегший спосіб стримати пандемію. У нас вже існує практика обов’язкових щеплень проти низки інших хвороб, тож нема причини, чому не додати Covid-19 у цей перелік", - сказав президент.

Нагадаємо, Австрія першою з країн Європи вирішила зробити щеплення від коронавірусу обов’язковим. За відмову планують карати великими штрафами.

В низці інших країн вакцинація є обов’язковою для представників деяких професій.

Дискусії про прийнятність загальної обов'язкової вакцинації активно тривають також у Німеччині. Етична рада вже підтримала таке потенційне рішення.

Президентка Словаччини також нещодавно заявила, що такий крок, ймовірно, буде необхідним.

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