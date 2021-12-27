Президент Чехии высказался за обязательную вакцинацию от коронавируса

Президент Чехии Милош Земан высказался за введение обязательной вакцинации от коронавируса.

Как сообщает DPA, об этом он сказал в своем рождественском обращении, пишет "Европейская правда".

Земан отметил, что сначала скептически относился к такой перспективе, но с повторением все новых и новых волн эпидемии начал менять мнение, в частности, под впечатлением от решения Австрии первой в Европе сделать прививку обязательной.

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"Я убежден, что это самый легкий способ сдержать пандемию. У нас уже существует практика обязательных прививок против ряда других болезней, поэтому нет причин, почему не добавить Covid-19 в этот перечень", - сказал президент.

Напомним, Австрия первой из стран Европы решила сделать прививку от коронавируса обязательной. За отказ планируют наказывать большими штрафами.

В ряде других стран вакцинация обязательна для представителей некоторых профессий.

Дискуссии о приемлемости общей обязательной вакцинации активно продолжаются в Германии. Этический совет уже поддержал такое потенциальное решение.

Президент Словакии также недавно заявила, что такой шаг, вероятно, будет необходим.

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