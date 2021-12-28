В Греции новый максимум случаев COVID-19, правительство объявило новые ограничения

В Греции ввели ограничения на развлечения, включая спортивные мероприятия, после рекордного количества заражений CoВ Греции новый максимум случаев COVID-19, правительство объявило новые ограниченияvid-19, зафиксированных 27 декабря.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет "Ekathimerini".

Национальная организация здравоохранения объявила о 9284 случаях заболевания в течение суток. Также зафиксировано 66 смертей. В отделениях интенсивной терапии 629 пациентов на аппаратах искусственной вентиляции легких, что на 5 больше, чем накануне.

За последние сутки провели лишь 95 000 тестов, что гораздо меньше, чем 325 900 в среднем за прошлую неделю. Из них 9,74% показали положительный результат. Это очень высокий показатель.

"Мы вступаем в фазу, когда штамм "Омикрон" начинает преобладать в Греции", – сказал министр здравоохранения Танос Плеврис, отметив значительный рост случаев заболевания, особенно в регионе Аттика.

Новые мероприятия начнут действовать с 3 января и будут действовать до 16 января с возможностью продления в зависимости от обстоятельств. Развлекательные заведения и общепиты будут закрываться в полночь.

Спортивные стадионы должны заполняться на 10% от их общей вместимости. Нарушения приведут к проведению мероприятий за закрытыми дверями.

Посещать дома престарелых смогут только тех, кто сделал ПЦР-тест в течение предыдущих 48 часов.

В государственном и частном секторах половина сотрудников должны будут работать на дому. Молодых людей призывают ограничить посещение пожилых родственников.

Напомним, правительство Греции 23 декабря объявило о новых мерах накануне Рождества и Нового года для предотвращения распространения нового штамма коронавируса "Омикрон".