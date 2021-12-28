Туреччина готова стати посередником у боснійській кризі

Туреччина готова виступити посередником у боснійській кризі та зробити усе можливе для забезпечення стабільності в регіоні.

Про це заявив у вівторок міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Його заява прозвучала на тлі занепокоєння з приводу останніх сепаратистських дій лідера боснійських сербів Мілорада Додіка.

У рамках візиту до Сараєва цього тижня Акар зустрівся зі своїм боснійським колегою, керівництвом Боснії та іншими офіційними особами.

"Ми розглядаємо Боснію та Герцеговину разом. Ми зробили все можливе для її єдності та стабільності, і ми продовжуватимемо робити це", - сказав Акар телеканалу CNN Turk після своїх переговорів.

"Якщо буде бажання, Туреччина може працювати як посередник у Боснії та Герцеговині", - сказав Акар, не вдаючись у подробиці.

Парламентарі Республіки Сербської, яка є складовою частиною Боснії та Герцеговини, раніше цього місяця проголосували за низку кроків, спрямованих на вихід з державних інституцій БіГ.

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Більшість опозиційних депутатів вийшли або бойкотували голосування, заявивши, що ініціатива відокремлення не може бути реалізована без додаткового кровопролиття в країні.

Дейтонські мирні угоди створили в рамках Боснії та Герцеговини два дуже автономні утворення, які мають спільні інституції: Республіку Сербську та Боснійсько-хорватську федерацію.

Туреччина заявила, що голосування боснійських сербів було "неправильним, небезпечним" і може загрожувати регіональній стабільності. В основному мусульманська Туреччина має міцні зв'язки з Боснією.

Німеччина закликала Євросоюз накласти санкції на Додіка.

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