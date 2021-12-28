Турция готова стать посредником в боснийском кризисе

Турция готова выступить в боснийском кризисе посредником и сделать все возможное для обеспечения стабильности в регионе.

Об этом заявил во вторник министр обороны Турции Хулуси Акар, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Его заявление прозвучало на фоне беспокойства по поводу последних сепаратистских действий лидера боснийских сербов Милорада Додика.

В рамках визита в Сараево на этой неделе Акар встретился со своим боснийским коллегой, руководством Боснии и другими официальными лицами.

"Мы рассматриваем Боснию и Герцеговину вместе. Мы сделали все возможное для ее единства и стабильности, и мы будем продолжать это делать", - сказал Акар телеканалу CNN Turk после своих переговоров.

"Если будет желание, Турция может работать в качестве посредника в Боснии и Герцеговине", - сказал Акар, не вдаваясь в подробности.

Парламентарии Республики Сербской, являющейся составной частью Боснии и Герцеговины, ранее в этом месяце проголосовали за ряд шагов, направленных на выход из государственных институтов БиГ.

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Большинство оппозиционных депутатов вышли или бойкотировали голосование, заявив, что инициатива обособления не может быть реализована без дополнительного кровопролития в стране.

Дейтонские мирные соглашения создали в рамках Боснии и Герцеговины два очень автономных образования, имеющих общие учреждения: Республику Сербскую и Боснийско-хорватскую федерацию.

Турция заявила, что голосование боснийских сербов было "неправильным, опасным" и может угрожать региональной стабильности. В основном мусульманская Турция имеет крепкие связи с Боснией.

Германия призвала Евросоюз наложить санкции на Додика.

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